Как в кино: по команде "Фас!" Рим атаковал стреляющего преступника

"Прикоснись к профессии". Фото молодежного центра профориентации и трудоустройства Тобольска "Прикоснись к профессии". Фото молодежного центра профориентации и трудоустройства Тобольска

Немецкая овчарка по кличке Рим набросился на злоумышленника и ликвидировал его. Вживую эту картину довелось увидеть 17 подросткам из отрядов мэра во время экскурсии в тобольском отделении МВД России.

Как рассказала специалист по работе с молодежью молодежного центра профориентации и трудоустройства Тобольска Анастасия Стафеева, бригады "Золотые купола" и "Инициатива" отрядов мэра познакомились с профессией кинолог, побывав в тобольском отделении МВД России. Профориентационное мероприятие "Прикоснись к профессии" посвятили Дню кинолога.

Кинологи показали ребятам на практике, как выглядит работа служебных собак. Они заняты в трех видах работ: поиск наркотических, взрывчатых веществ и поиск людей. Снаряжением для служебных собак служат различные шлейки, ошейники, поводки, апортировочные предметы, кусалки и мячи, а также сумки для лакомств.

Немецкая овчарка по кличке Рим стал героем школьников. Сначала Рим продемонстрировал базовые знания команд. А затем он выполнял поисковую операцию по нахождению запахового имитатора наркотического вещества героин, спрятанного в одном из пяти железных контейнеров. Рим нашел наркотик и обозначил найденный контейнер сигнальной позой - укладкой.

Ажиотаж вызвало задание по задержанию преступника. Раздался выстрел – преступник наступал на Рима, но служебная собака ждала команды от командира. Кинолог Виктория Попова произнесла: "Фас!". И как в кино овчарка бросилась на злодея, вцепилась в рукав телогрейки и обезвредила преступника. Рима настолько полюбили ребята, что многие фотографировались с четвероногим сотрудником полиции.

Ко второму испытанию приступила бельгийская овчарка Гера. Она нашла взрывчатое вещество, спрятанное в плотно закрытого деревянного ящика. Третье задание досталось тоже бельгийской овчарке по кличке Лекс. В эксперименте приняли участие и дети: они добровольно дали свои ботинки ради проведения испытания. Среди шести разных ботинок были два одинаковых. Один из них дали Лексу, понюхав который он нашел парный.

Младший лейтенант полиции инспектор-кинолог Николай Богданов рассказал ребятам, что всего на базе трудятся семь собак разных пород: две немецкие овчарки, четыре бельгийские и ротвейлер. На службу они поступают в возрасте от трех до шести месяцев: в этом возрасте у щенков еще не сформирован характер и кинологи могут их правильно воспитать. Каждая собака прикреплена к определенному сотруднику, с которым в дальнейшем ей предстоит работать.

Срок службы собаки составляет восемь лет. Если по окончании срока службы собака пригодна для работы, то службу продлевают еще на год. Если нет, то собака выходит на пенсию: ее отдают людям либо ее забирает сотрудник. У каждой собаки есть свое личное дело с фото, акт о готовности к работе, метрика и прочее. В течение года собаки дважды проходят полный медицинский осмотр. Питаются они два раза в день специальным гранулированным кормом, который содержит в себе все необходимые питательные элементы для их нормального развития и трудоспособности.

Профориентационный проект "Прикоснись к профессии" ежемесячно проводит тематические экскурсии для школьников. В марте в Международный день театра старшеклассники побывали в Тобоском драматическом театре, в апреле – в День скорой помощи в гости позвали медицинские работники.

Лина Орлова