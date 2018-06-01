В Тюмени стартовал масштабный проект "Лето в семье"

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Торжественное открытие проекта "Лето в Семье" состоялось 13 июня на базе "Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). На протяжении всего лета дети вместе с родителями смогут бесплатно участвовать в играх, семинарах и мастер-классах, сообщили в пресс-службе центра.

"Здесь всегда играет веселая музыка, мы озвучиваем детям и их родителям программу предстоящего дня и предлагаем пройти на различные площадки для дальнейшего времяпровождения. У нас всегда одновременно работает несколько зон. У сцены дети участвуют в активных играх, флешмобах и веселых стартах. Всегда действует площадка, которую мы называем "Игры нашего двора" - тут ребята играют в бадминтон, "Вышибалы" и другие любимые всеми весёлые дворовые игры. На площадке "Тихих игр" представлено около 30 видов настольных игр - это для детей, которые больше любят спокойные развлечения. Есть у нас и оборудованный уголок в тени для отдыха и расслабления", - рассказала координатор проекта "Лето в Семье" Татьяна Лупова,

Интерактивные площадки будут работать по средам с 15:00 до 18:00 и субботам с 10:00 до 13:00, посетить их смогут все желающие, независимо от возраста. Для детей будут проходить творческие и кулинарные мастер-классы, активные игры на свежем воздухе, веселые образовательные мероприятия, конкурсы, соревнования и увлекательные квесты. Те, кто постарше, тоже не заскучают – для них есть возможность оставить детишек кураторам площадок и отправиться на встречи с интересными людьми, а также проконсультироваться с юристами, медицинскими работниками, психологами и педагогами.

В планах центра "Семья" - каждую среду и субботу принимать и вовлекать в активный отдых и развлечения около 200 человек. По словам директора "Регионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних "Семья" Елены Перминовой, в первый же день мероприятие посетили около 80 человек.

"Площадка позволяет принимать довольно много людей. Например, в мастер-классах одновременно может участвовать 15-20 детей. В случае неблагоприятных погодных условий есть возможность переместиться в крытые непромокаемые палатки или внутрь учреждения. Помимо игр и занятий с детьми, на площадке работают консультативные программы для взрослых – беседы с известными врачами, диетологами, специалистами по здоровому образу жизни и другими. Пока дети занимаются с педагогами и волонтерами, взрослые могут узнать много полезной информации от опытных специалистов", - добавила Елена Перминова.

Любую информацию о работе площадок можно получить по телефону: (3452)20-89-88, а также в группе проекта Вконтакте https://vk.com/letovsemye.

Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области и дополнительного профессионального образования "Региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "Семья" - это многопрофильная организация социального обслуживания населения. Центр предоставляет населению региона целый комплекс услуг, реализует инновационные социальные технологии, программы и проекты, успешно осуществляет социальное проектирование. Официальный сайт http://centr-semya72.ru/. Руководитель – Перминова Елена Владимировна.