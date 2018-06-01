Семья Агарковых из Аромашевского района с пятью детьми переедет в большой дом

Семья Агарковых из Аромашевского района. Фото ТРО партии «Единая Россия» Семья Агарковых из Аромашевского района. Фото ТРО партии «Единая Россия»

Семья Агарковых с пятью детьми из Аромашевского района переедет в новое жилье, которое для нее будет построено в рамках проекта "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Решение об этом принял политсовет Аромашевского местного отделения партии.

Как сообщает пресс-служба ТРО партии "Единая Россия", это скромная, трудолюбивая семья, где растут пятеро детей дошкольного возраста. Старшей Виктории шесть лет, девочка ходит в летний пришкольный лагерь, а осенью собирается в школу. Мечтает стать врачом - эта профессия на селе самая нужная. Самой младшей Диане – всего два месяца, средним – Глебу, Вадиму и Ангелине – по четыре, три и одному году соответственно. Мама Анна занимается воспитанием детей и управляется по хозяйству, пока глава семейства Виктор на работе.

Живут дружно, друг другу помогают. В деревне Бобровка, где они проживают в небольшом доме, их уважают и отзываются о них только положительно. Ведут личное подсобное хозяйство, засаживают огород.

В собственности у Агарковых – земельный участок в 43 сотки в соседней деревне Кармацкая, его приобрели в 2016 году с использованием материнского капитала. На территории есть колодец, проведен газ, стоит небольшой домик, рядом школа, что особо актуально для этой семьи, считает глава администрации Аромашевского района Игорь Власов.

"Родители – местные жители, более того, они не хотели бы уезжать с территории своего сельского поселения, поэтому члены политсовета приняли решение одобрить эту семью", - сказал он и добавил, что строительство большого дома для них начнется в ближайшее время, а к осени объект планируют уже сдать.

Известие для родителей о том, что они стали участниками партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", было неожиданным и радостным. "Теперь у каждого члена семьи будет своя комната", - говорит хозяйка.

Анна призналась, что им хотелось бы двухэтажный дом, на территории участка которого располагалась бы баня, гараж, постройки под хозяйство. "Обязательно огород, песочница и качели для детей", - перечислила она.

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов отметил, что в рамках проекта построены дома для девяти семей. Первый дом был построен в Бердюжском районе в 2015 году, затем в Ишимском, Упоровском, Тюменском, Тобольском, Ярковском, Нижнетавдинском, Сорокинском и Голышмановском районах. "На разных стадиях строительства находятся дома в Абатском, Ялуторовском, Сладковском, Юргинском районах и в Заводоуковском городском округе. Завершить строительство этих домов мы планируем летом-осенью этого года", - подчеркнул Артюхов.

"Надо было видеть глаза детей и счастливых, радостных родителей, у которых появилась уже совершенно другая мотивация в жизни. Уверен, что мы обеспечим в каждом муниципалитете появление таких домов. Хотелось бы, чтобы этот светлый и сердечный проект шел дальше", - сказал координатор партийного проекта Виктор Рейн.

Он напомнил, что проект был инициирован Владимиром Якушевым и направлен на обеспечение условий, прежде всего, жилищных, для полноценного воспитания, развития и образования детей из семей с пятью и более детьми. "Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Моор решил продолжить этот проект", - сообщил он.

После политсовета члены заседания осмотрели земельный участок в деревне Кармацкая, оценили уровень инженерного обустройства, определили ответственного за реализацию строительства и согласовали с семьей проект дома.