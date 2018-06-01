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Абитуриенты могут отправить документы в приемную комиссию почтой

Общество, 17:21 18 июня 2018

Фото Почты России

Абитуриенты могут направить документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой. Это упрощает систему поступления, избавляя от необходимости ехать с документами в приемную комиссию, сообщает тюменский филиал Почты России.

При подаче документов нужно соблюдать ряд требований. Чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, необходимо направлять их заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Важно перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза, правильно заполнить адресные строки, указав верный индекс места назначения.

Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Отправлению будет присвоен уникальный трек-номер, который позволит отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и контролировать его доставку получателю. Уведомление, которое вернется отправителю, когда письмо будет доставлено в вуз, будет юридическим подтверждением получения документов.

Почта России также рекомендует сохранять квитанцию, которую выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также, если возникнут вопросы по доставке отправления.

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# абитуриенты , Почта России

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