Ремонт пятиэтажки на Котовского в Тюмени завершат до конца лета

Капитальный ремонт многоквартирного дома № 10 по улице Котовского в Тюмени полностью завершится в августе 2018 года. В настоящее время здесь приведена в порядок система электроснабжения. В ближайшие месяцы подрядчики планируют завершить ремонт крыши, систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и газоснабжения.

20 июня ход ремонтных работ на объекте оценили представители Фонда капитального ремонта и общественного совета при фонде, а также члены общественного совета при департаменте ЖКХ Тюменской области.

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Как рассказала директор Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области Светлана Цынская, общий объем финансирования ремонтных работы в доме составляет 15 млн рублей. Из них 1 млн рублей – это средства собственников. "Собираемость взносов на капремонт по дому составляет 96,7 процента. То есть жильцы своевременно оплачивают взносы", - отметила она.

Член общественного совета при Фонде капитального ремонта Игорь Литомин в беседе с корреспондентом ИА "Тюменская линия" отметил, что особенностью объекта является то, что работы ведут сразу три подрядчика, реализация каждого из контрактов выполняется в разные сроки. "По сравнению с другими объектами, которые находятся в стадии капремонта, впечатления о проводимых работах положительные. В этом доме три разных контракта и некоторые работы уже завершились", - отметил он.

Капремонт в доме 1970 года постройки был начат в январе 2018 года в рамках первого краткосрочного плана 2015-2017 годов. Ремонт крыши и замену систем водоотведения, электро-, тепло- и водоснабжения ведет подрядчик ООО СПК "Вектор". По словам директора предприятия Тамары Ручкиной, полностью завершить работы планируется к 1 августа. "Ремонт кровли выполнен уже на 90 процентов, электромонтажные работы завершены. Сейчас монтажники приступили к ремонту систем теплоснабжения, он начался позже из-за того, что затянулся отопительный сезон. Также мы заканчиваем ремонт систем водоотведения и канализации. С 25 июня планируем начать замену стояков в квартирах", - рассказала она.

Завершил свою работу подрядчик ООО СК "Союз". Специалисты капитально отремонтировали фасад и подвал дома.

На 76% выполнен ремонт систем газоснабжения. Работы были начаты в декабре 2016 года, завершить их планировалось в августе 2017 года. Отставание по срокам связано с нежеланием жильцов допускать подрядчиков в квартиры. По словам Светланы Цынской, работа с такими собственниками ведется в индивидуальном порядке.

"Если мы хоть в одной квартире не смонтируем газотрубу, то во всем доме газ не будет пущен. В данном случае мы приостанавливаем работы и идем в суд для принуждения собственника к допуску подрядной организации к выполнению работ", - отметила Светлана Цынская.

Она пояснила, что такие меры принимаются только относительно систем газоснабжения. Что касается ремонта других конструктивных элементов, то если собственник отказывается пускать подрядчика в квартиру для проведения работ, то составляется акт недопуска. Документ является основанием для переносов сроков проведения капремонта и внесения изменений в региональную программу.

Светлана Цынская отметила, что зачастую жильцы не допускают подрядчиков из-за неудобств, которые могут причинить ремонтные работы. Однако, по ее словам, в случае разрушений подрядчик обязан провести ремонт в квартире. В противном случае собственник может обратиться в страховую компанию с заявлением о возмещении ущерба.

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В Тюменской области в краткосрочный план капремонта 2015-2017 годов входит 1 тыс. 439 многоквартирных домов в 20 муниципалитетах. Это 5 тыс. 140 видов работ и услуг по капремонту, 2 тыс. 552 из них уже выполнено. Завершить реализацию первого трехлетнего плана в регионе планируется к концу 2018 года.

Любовь Голышева