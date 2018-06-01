Молодые специалисты "Росводоканала" из шести регионов страны в Тюмени обсудят инновации в отрасли

фото "Тюмень Водоканал" фото "Тюмень Водоканал"

Научно-практические конференции молодых специалистов – одна из лучших и красивых традиций группы компаний "Росводоканал".

Об этом заявил генеральный директор "Росводоканала" Антон Михальков, приветствуя участников и гостей масштабного форума, который открылся в тюменском отеле "Хилтон" 21 июня. "Невозможно переоценить практическую значимость вашей работы, ваших инициатив, - подчеркнул он, - В сегодняшнем мире быть лидером – это значит постоянно развиваться, никогда не останавливаться и идти по пути инноваций быстрее, чем конкуренты. Я желаю, чтобы ваши проекты не просто победили в своей номинации. Главное, чтобы ваши идеи, красивый результат вашего творческого ума, были воплощены в жизнь, и принесли практический результат. Творите, дерзайте".

Заместитель губернатора Тюменской области Вячеслав Вахрин особую привлекательность этой традиции "Росводоканала" увидел в том, что она традиционно проходит в Тюмени.

"Это четвертая научно-практическая конференция группы компаний "Росводоканал" и в третий раз она проходит в Тюмени, - отметил он. - Наш город становится центром притяжения общероссийской конференции молодых талантов. Вероятно, в силу того, что в Тюмени всегда большое количество практических дел, на основе которых можно и поэкспериментировать, и порассуждать, и двигаться дальше. В прошлом году мы лишь обсуждали планы по заключению концессионного соглашения, а сейчас мы уже в нем живем. Это одно из самых крупных концессионных соглашений в стране. С объемом инвестиций более 22 миллиардов рублей, предусматривающих в течение пяти лет грандиозное масштабное строительство различного рода сетей и сооружений, в результате чего тюменцы будут получать качественную и надежную услугу водоснабжения и водоотведения".

На масштабных задачах, которые предстоит решить в ближайшие годы коллективу ООО "Тюмень Водоканал" сосредоточил внимание молодых специалистов из Барнаула, Оренбурга, Омска, Краснодара, Воронежа, Тюмени, представителей Ишима, Заводоуковска, Тобольска и Когалыма генеральный директор компании Мугаммир Галиуллин.

Мугаммир Галиуллин/фото "Тюмень Водоканал" Мугаммир Галиуллин/фото "Тюмень Водоканал"

"26 декабря 2017 года, мы подписали концессионное соглашение, в соответствии с которым разработаны инвестиционные программы, - пояснил он, - Нам предстоит провести огромную работу по модернизации систем водоподготовки, водоснабжения, провести работу по очистке стоков. А это потребует новых технологий, новых подходов, нестандартных решений. И кому как не молодым эту работу проделать".

4-я межрегиональная научно-практическая конференция молодых специалистов в сфере водопроводно-канализационного хозяйства будет работать в Тюмени два дня. На нее с докладами и инновационными проектами в сфере жизнеобеспечения приехали лучшие из лучших из шести крупных регионов России.

Именно тюменцам принадлежит идея проведения такого общекорпоративного мероприятия, благодаря которому уже реализованы десятки идей молодых сотрудников региональных водоканалов, часть этих идей уже по праву вошла в историю водопроводно-канализационного хозяйства России.

Первую попытку провести межрегиональную научно-практическую конференцию молодые специалисты "Тюмень Водоканала" предприняли в 2011 году. Тогда она носила приветственный характер – гости из других регионов больше рассказывали о своих водоканалах, нежели о каких-либо проектах. Тем не менее, первый шаг к созданию молодежного научного движения внутри группы компаний был сделан.

В 2012 году была организована первая онлайн-трансляция конференции для региональных водоканалов. В тот год в мероприятии приняло участие более 50 человек из Воронежа, Твери, Оренбурга, Краснодара, Омска, Барнаула, Луганска, Москвы и Тюмени.

Новый импульс в развитии молодежного научного движения "Росводоканала" был дан в 2016 году. Межрегиональная научно-практическая конференция была выведена на более высокий уровень, как с точки зрения организационной, так и с точки зрения приглашаемых экспертов. Именно тогда появилось ставшее теперь привычным деление на секции: "Производство и технологии, организация производственных процессов", "Экономика и финансы, коммерция, маркетинг", "Поддержка бизнеса".

"Такой подход позволил нам структурировать проведение научно-практических конференций, и приглашать в качестве экспертов на каждую из секций узкопрофильных специалистов, которые могут дать профессиональную оценку докладов, обсудить перспективы их дальнейшего развития и реализации. Ведь главная цель мероприятия – создать условия для развития молодых сотрудников, направить их творческие и научные способности на решение задач, стоящих перед группой компаний", - считает директор по персоналу тюменского водоканала Марина Александрова.

Борис Олейник