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Рособрнадзор ждет предложений от выпускников, как сделать ЕГЭ более комфортным

Общество, 17:28 21 июня 2018

фото Рособрнадзор

Сбор предложений от выпускников, как сделать процедуру единого государственного экзамена более комфортной и прозрачной продолжает принимать Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, сообщает Рособрнадзор.

О том, чего им не хватало на экзаменах и что мешало, участники ЕГЭ могут написать по электронному адресу. Все поступившие предложения будут рассмотрены и тщательно проанализированы специалистами ведомства, а затем вынесены на обсуждение профессионального и экспертного сообщества.

Выпускники, сдававшие ЕГЭ в основной период, также могут направить свои идеи по совершенствованию госэкзамена в Рособрнадзор. Сбор предложений продлится до 30 июня.

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# ЕГЭ , предложения , Рособрнадзор

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