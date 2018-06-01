Молоко высшего и первого сорта принесет тюменским кооперативам дополнительную субсидию

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Активную работу сельскохозяйственных кооперативов по повышению качества заготавливаемого молока в Тюменской области отметят дополнительной помощью, сообщает региональный департамент АПК.

В частности, при возмещении затрат на молоко, заготовленное в период с апреля по декабрь 2018 года, размер субсидии будет определяться дифференцировано, в зависимости от сортности молока. А это значит, что на молоко, соответствующее определенным ГОСТ нормам для второго сорта, сохранится ранее действующий размер субсидии — 3, 5 тыс. рублей за 1 тонну зачетного веса. Принимающие же молоко высшего и первого сорта будут получать субсидию уже в размере 4, 5 тыс. рублей за 1 тонну зачетного веса.

Также изменения коснулись списка документов, которые кооперативам необходимо предоставить для получения субсидии. В частности, необходимо будет подготовить реестр малых форм хозяйствования, от которых заготовлено молоко, справку об объеме закупленного молока и документы, подтверждающие затраты, которые кооператив понес при заготовке молока от малых форм хозяйствования и его доставке на предприятия переработки.

Обозначена обязанность кооперативов производить расчет с малыми формами хозяйствования за сданное молоко не ниже закупочной цены молока второго сорта за тонну в зачетном весе и не выше закупочной цены молока высшего сорта.