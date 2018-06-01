Казаки патрулируют места отдыха в Тюменском районе

фото администрации Тюменского района фото администрации Тюменского района

Казаки начали регулярное патрулирование мест с массовым пребыванием людей, сообщает администрация Тюменского района.

Конный отряд народной дружины района состоит из казаков Тюменского хуторского казачьего общества, которые пресекают распитие спиртных напитков, разведение костров, купание в запрещенных местах, другие нарушения общественного порядка. Казаки во время дежурства взаимодействуют с полицией.

Первый выезд конного патруля следил за порядком в районе озера Андреевское. Жители муниципалитета и горожане, приехавшие отдохнуть в Тюменский район, к такой форме дежурства народной дружины отнеслись доброжелательно, с пониманием. В первые дни на маршрутах патрулирования казаки ограничились профилактическими беседами и устным предупреждением.

Конное патрулирование на территории района продлится до ноября. В ближайшие выходные еще один отряд казаков выйдет на дежурство в районе с. Яр Ембаевского муниципального образования.