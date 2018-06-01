Игорь Халин рассказал о нюансах губернаторской избирательной кампании

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Политические партии планируют выдвинуть своих кандидатов на выборах губернатора Тюменской области, которые состоятся в единый день голосования 9 сентября 2018 года. Об этом в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" сообщил председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

"Согласно законодательству исключен такой путь в кандидаты, как самовыдвижение, - пояснил он, - право выдвигать кандидатов на пост высшего должностного лица в регионе закреплено за политическими партиями. Выдвижение должно пройти с 8 июня, когда была объявлена избирательная кампания по 8 июля. Из парламентских партий заявились все четыре – КПРФ, ЛДПР и "Единая Россия", "Справедливая Россия". Кроме того, есть информация, что своего кандидата собирается выдвинуть региональное отделение политической партии "Социальная защита", которое недавно зарегистрировалось в Тобольске".

Игорь Халин напомнил, что на должность губернатора может быть избран гражданин РФ, который наделен пассивным избирательным правом, не имеет иностранного гражданства и достиг 30–летнего возраста.

Кроме того, законодательством закреплен механизм "муниципального фильтра". Каждому кандидату необходимо получить поддержку 236 муниципальных депутатов. Причем в этом списке должно быть не менее 65 депутатов районного и городского уровней.

"Каждая подпись оформляется на отдельном листе и нотариально заверяется, - пояснил председатель областной избирательной комиссии, - если депутат или избранный глава муниципалитета, а такие у нас есть на Ямале и в Югре, по какой-то причине поддержал двоих кандидатов, то засчитывается только та подпись, которая поставлена раньше. Все подписи мы будем тщательно проверять, в том числе и путем опроса депутатов".

Каждый кандидат на пост губернатора, как и прежде? может иметь до 150 доверенных лиц и потратить на свою избирательную кампанию не более 100 млн рублей.

Избирательный фонд могут составить собственные средства кандидата – не более 10 млн рублей, средства политической партии, выдвинувшей кандидата, – не более 50 млн, добровольные пожертвования граждан – не более 1 млн, юридических лиц - не более 10 млн рублей.

Избранным будет считаться кандидат, набравший более 50% голосов, принявших участие в выборах. Если никто из кандидатов 9 сентября не наберет нужного количества голосов – будет второй тур выборов.

Предвыборная агитация начинается с 11 августа.

"Выборы губернатора Тюменской области имеют определенную специфику, - подчеркнул Игорь Халин, - в них участвует практически более 2, 5 миллиона избирателей юга Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного и Ямало-Ненецкого автономных округов. В Российской Федерации больше нигде нет подобной практики, когда органы государственной власти трех субъектов заключают договор, в котором, в частности, определяется порядок проведения выборов высшего должностного лица. Соответствующее соглашения мы заключили и между избирательными комиссиями субъектов. Это такая знаковая процедура, которая говорит о том, что мы уже в кампании, что мы уже двигаемся, что у каждой комиссии есть свои полномочия и мы работаем в тесном контакте. Это явление уникальное, когда три субъекта Российской Федерации создают единый избирательный округ по выборам губернатора".

Помимо выборов губернатора 9 сентября в регионе состоятся выборы депутатов Тюменской городской думы, довыборы в представительные органы власти Ишима, Тобольска, Тюменского, Уватского районов и нескольких десятков сельских поселений.

Борис Олейник