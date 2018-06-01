Победители конкурса среди сельских педагогов отправятся в Санкт-Петербург

Фото фонда президентских грантов Фото фонда президентских грантов

Рассказать о своем призвании и особенностях работы в российской глубинке сельских педагогов приглашают организаторы конкурса творческих работ "Сельский учитель в большой России".

Заявки в форме эссе принимают до 8 июля включительно. Поделиться своим опытом и поразмышлять над учительской стезей можно в рамках трех тем: "Я — сельский учитель", "Мой урок: заметки сельского учителя" и "Сельская школа в России: вчера, сегодня, завтра".

Итоги первого этапа подведут не позднее 31 июля. 30 победителей поедут в Санкт-Петербург с 1 по 4 октября. Лауреатов ждет насыщенная программа с мастер-классами, педагогическими мастерскими, круглыми столами, дискуссионными площадками по проблемам преподавания в сельской школе, а также встречи со студентами РГПУ им. А. И. Герцена — будущими учителями. Всех участников ждет культурная программа.

Организаторы компенсируют расходы на проезд, оплачивают проживание в гостинице, питание и мероприятия очного этапа.

Для участия в конкурсе необходимо направить заявку и текст работы по электронной почте konkurs@alfa-dialog.ru. С правилами оформления работы можно ознакомиться на сайте.

Проект "Сельский учитель в большой России" по итогам второго конкурса президентских грантов 2017 года получил поддержку в размере 2 млн 641 тыс. 88 рублей, сообщают в пресс-службе фонда.