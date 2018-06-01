Этап Кубка мира по авиамодельному спорту пройдет в поселке Московском

фото ДТиС "Пионер" фото ДТиС "Пионер"

Cоревнования открытого Кубка Тюменской области по авиамодельному спорту в классе F-2DС пройдут в пос. Московском со 29 июня по 2 июля, сообщает Дворец творчества и спорта "Пионер".

В рамках соревнований будут разыграны медали этапов Кубков России и мира по авиамодельному спорту. В личном первенстве соревнований могут принять участие экипажи с квалификацией не ниже 2 спортивного разряда, в том числе экипажи с пилотом-юниором не старше 2000 года рождения.

В командном первенстве могут принять участие сборные команды муниципальных образований и любых организаций Тюменской области, сборные команды других регионов России и зарубежных стран.

Соревнования пройдут на травяном кордодроме спортивного комплекса "Московский". В первый день пройдут тренировочные полеты. В последующие два дня определятся победители и призеры соревнований.

Команды и участники, занявшие призовые места, будут награждены дипломами, медалями и памятными кубками.