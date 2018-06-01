Тюменцы пообщаются с известными литераторами и научатся делать комиксы

Фото "Сибирская ипокрена" ВКонтакте Фото "Сибирская ипокрена" ВКонтакте

Тюменцы пообщаются с известными литераторами и научатся делать комиксы

Старт литературному фестивалю "Сибирская Ипокрена" будет дан в Тюмени 14 июля. Уникальное в своем роде мероприятие призвано популяризировать чтение книг среди горожан и гостей города.

Как рассказал корреспонденту ИА "Тюменская линия" куратор фестиваля Михаил Фаустов, программа мероприятия рассчитана на 7 дней. В первый день побывать на лекциях известных авторов, писателей и литературных критиков смогут жители Тюмени. Оставшиеся 6 дней – 15 июля и с 18 по 20 июля – местом проведения фестиваля станут площадки Тобольска.

В областном центре литературное мероприятие пройдет сразу на нескольких площадках – на Набережной, в Сквере Борцов Революции, на Площади 400-летия Тюмени, Цветном бульваре и площади Европы. По словам Михаила Фаустова это будет блуждающий по городу лекторий, где тюменцы пообщаются с известными литераторами.

Так, основатель издательства Commom Place Петр Аксенов расскажет о том, как сделать издательство, не имея начального капитала и связей с крупными книготорговыми сетями. Лауреат Григорьевской премии и "первый поэт Москвы" Всеволод Емелин поговорит с первым поэтом Тюменской области Владимиром Богомяковым о поэзии в самом широком смысле. Основатель издательства Commom Place Петр Аксенов расскажет как сделать издательство не имея начального капитала и связей с крупными книготорговыми сетями.

На площади Европы и Цветном бульваре запланирована детская программа. Юные тюменцы научатся делать комиксы, поучаствуют во всероссийском чемпионате по чтению вслух и сыграют в старые игры, которыми когда-то увлекались их родители.

Тюменцы, которые побывают на четырех лекциях, получат бесплатный билет до Тобольска, где будет проходить основная программа "Сибирской ипокрены".

Любовь Голышева