Фестиваль черлидинга и чемпионат по кубику Рубику ждет тюменцев в День молодежи

Фото asi.ru Фото asi.ru

Пропаганда здорового образа жизни станет главной идеей городского праздника, посвященного Дню молодежи в Тюмени. Мероприятия пройдут 30 июня на площади 400-летия Тюмени и у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" (ул. Тимофея Чаркова, 60).

Сразу несколько интерактивных зон будут работать на площади 400-летия Тюмени. В "Парке молодежных инициатив" волонтерские объединения и общественные организации познакомят горожан с проектами, в которых каждый сможет принять участие. У тех, кто не равнодушен к темам экологии и городской среды, будет возможность записаться в ряды волонтеров.

На площадке "ГТО парк" все желающие смогут сдать нормативы. Здесь же пройдет фестиваль уличного спорта, который соберет представителей 20 тюменских фитнес-клубов.

В этом же время на одной из площадок состоится фестиваль черлидинга "Черемуха". За звание лучшей команды города будут бороться 15 коллективов. Любители спорта попробуют себя в городошном спорте и сыграют в футбол.

В шатре "Молодежное предпринимательство" представители тюменского бизнес-сообщества проведут бизнес-игру. А на площадке "Молодежная мода" зрители увидят показ мод, организованный театром моды "Либерти" и студией современного вокала "Максимум", а также смогут примерить наряды. Помимо этого гости примут участие в мастер-классах по стилю и сделают снимки в тематической фотозоне.

Площадь у ТРЦ "Тюмень Сити Молл" станет местом проведения фестиваля японских автомобилей JDM Fest. Гости мероприятия посетят автовыставку, поучаствуют в соревнованиях и мастер-классах по аэрографии. Сопровождать праздник будут выступления тюменских групп и ансамблей.

Программа празднования Дня молодежи в Тюмени

"Площадь 400-летия Тюмени"

13 часов – церемония открытия Дня молодежи

С 13 до 18 часов – работа интерактивных площадок: фестиваль уличного спорта; игровые площадки; зона пейнтбола; парк молодежных инициатив; профилактическая площадка "Остров здоровья"; "ГТО парк"; "Молодежная мода"; SPEED CUBIN-зона – первый городской чемпионат по кубику Рубику; площадка для детей от футбольного клуба "Юность Сибири"; шатер "Молодежное предпринимательство"; детская площадка с участием волонтеров проекта "Капитаны двора".

С 13 до 16 часов - фестиваль черлидинга "Черемуха"

С 18 до 20 часов - вечерняя программа

Площадка JDM FEST у ТРЦ "Сити Молл"

13 часов - церемония открытия "Дня молодежи"

с 13 до 18 часов - работа интерактивных площадок: выставка автомобилей; DJ-сэйшн; мастер-классы по аэрографии.