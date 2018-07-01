Спортсмены Тюменского района отправились на Губернские игры

Губернские игры "Тюменские просторы. Фото организаторов Губернские игры "Тюменские просторы. Фото организаторов

Сборная Тюменского района на днях отправилась на Губернские игры "Тюменские просторы" в зачет XXVII летних сельских спортивных игр Тюменской области. Соревнования проходят в Тобольске и Увате с 28 июня по 8 июля.

Спортсмены столичного района уже четыре года подряд удерживают звание победителя летних игр и призера зимних, сообщает "АиФ". В составе команды из 90 человек - два мастера спорта международного класса, два мастера спорта СССР, пять мастеров спорта России и 30 кандидатов в мастера спорта. Представители Тюменского района примут участие в 12 видах программы: волейбол, уличный баскетбол, настольный теннис (женский и мужской), футбол, полиатлон, городошный спорт, легкая атлетика, армреслинг, гиревой спорт.

Соб. инф.