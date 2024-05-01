Тюменская область будет сотрудничать с ведущей инвестплатформой Ближнего Востока

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инвестиционное агентство Тюменской области и ежегодное инвестиционное собрание "AIM Congress" стали партнерами на международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum 2024".

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили генеральный директор инвестагентства региона Николай Пуртов и генеральный директор конгресса господин Валид Фаргхал.

Соглашение предусматривает совместную организацию мероприятий, в том числе, бизнес-форумы, инвестиционные круглые столы, мастер-классы, семинары, обучающие курсы по инвестициями и бизнесу.

Кроме этого, "AIM Congress" займется продвижением Тюменской области на международном рынке, поддержкой международных деловых делегаций, организацией двусторонних встреч.

Инвестиционное агентство Тюменской области, в свою очередь, будет оказывать содействие участникам AIM Congress в открытии бизнеса в регионе.