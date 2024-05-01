  • 17 мая 202417.05.2024пятница
  • USD90,9239
    EUR98,8978
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменская область будет сотрудничать с ведущей инвестплатформой Ближнего Востока

Экономика, 10:05 17 мая 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Инвестиционное агентство Тюменской области и ежегодное инвестиционное собрание "AIM Congress" стали партнерами на международном экономическом форуме "Россия — исламский мир: KazanForum 2024".

Подписи под соглашением о сотрудничестве поставили генеральный директор инвестагентства региона Николай Пуртов и генеральный директор конгресса господин Валид Фаргхал.

Соглашение предусматривает совместную организацию мероприятий, в том числе, бизнес-форумы, инвестиционные круглые столы, мастер-классы, семинары, обучающие курсы по инвестициями и бизнесу.

Кроме этого, "AIM Congress" займется продвижением Тюменской области на международном рынке, поддержкой международных деловых делегаций, организацией двусторонних встреч.

Инвестиционное агентство Тюменской области, в свою очередь, будет оказывать содействие участникам AIM Congress в открытии бизнеса в регионе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# инвестиции

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:05 17.05.2024Тюменская область будет сотрудничать с ведущей инвестплатформой Ближнего Востока
09:32 17.05.2024В двух СНТ Тюмени проведут комплексные кадастровые работы
09:21 17.05.2024В Тюменской области изучат условия жизни в 768 домохозяйствах
19:31 16.05.2024Соглашения о сотрудничестве с китайской компанией подпишут ТИУ и Торгово-промышленная палата