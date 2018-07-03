Фестиваль сплава пройдет в Свердловской области

фото crt.gotoural.com фото crt.gotoural.com

XVII Уральский фестиваль сплава "Чусовая России-2018" пройдет в с. Чусовое Шалинского городского округа 7-8 июля, сообщает правительство Свердловской области.

Помимо соревнований спортсменов водных видов спорта и рыбаков, здесь пройдет большая ярмарка, презентация туристических ресурсов муниципалитетов бассейна реки Чусовая.

VII международный турнир косарей, посвященный 230-летию Артинского завода пройдет в Арти 14 июля. Гостей фестиваля ежегодно привлекают уникальные соревнования по косьбе на быстроту, выносливость и сноровку. Отметим, что состязания проходят в национальных костюмах и проводятся среди мужчин, женщин, а также команд. Помимо состязаний здесь запланированы мастер-классы по косьбе, выставка-ярмарка, концерт фольклорных коллективов.

Среди традиционных для Свердловской области событийных мероприятий июля, таких как фестиваль колокольных звонов "Каменск-Уральский – колокольная столица" или фестиваль народной культуры "Туринская околица", запланированы и новые мероприятия, набирающие популярность. Так, в Нижнем Тагиле пройдет Фестиваль рыжих, в поселке Билимбай – Строгановская биеннале, в поселке Горный Щит – международный чемпионат по бегам борзых на "Кубок золотого зайца", в Полевском – фестиваль "Мраморная миля".

Напомним, вся информация о событийных мероприятиях в сфере туризма в Свердловской области размещена на официальном туристическом портале региона, а также в событийном календаре Свердловской области, который можно получить бесплатно на информационных туристических стойках.