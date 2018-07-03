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Подозреваемый в убийстве двенадцать лет скрывался от следствия на свалках

Происшествия, 10:16 03 июля 2018

Фото sledcom.ru

Обвинение в убийстве двенадцатилетней давности предъявили уроженцу Алтайского края ямальские следователи, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По версии следствия, преступление алтаец совершил в декабре 2006 года в Пуровском районе. Из его признательных показаний следует, что в одной из квартир Тарко-Сале обвиняемый поссорился с потерпевшей и несколько раз ударил ее по голове утюгом и скрылся.

Для розыска злоумышленника следователи неоднократно направляли запросы в управления внутренних дел разных регионов, проверяли его личные связи. Но поиски были затруднены тем, что мужчина после совершения преступления уничтожил все свои документы, а также порвал связи с родственниками и знакомыми. Длительное время скрывался на полигонах твердых бытовых отходов в различных городах.

29 июня 2018 года мужчину задержали и заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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# следователи , убийство

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