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Ученые: кофе снижает риск преждевременной смерти

Общество, 18:40 03 июля 2018

Фото kulinarniesekrety.ru

Употребление шести чашек кофе в день может снизить вероятность преждевременной смерти на 16 %. Это выяснили ученые Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения США, сообщает РИА "Новости".

Десять лет специалисты наблюдали за здоровьем около 500 тыс. британцев в возрасте от 38 до 73 лет. В частности, у пациентов спрашивали, сколько чашек кофе в день они выпивают.

В результате ученые вычислили, что те, кто употреблял до восьми чашек напитка в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14 %. У пациентов, которые пили до шести чашек, этот показатель составил 16 %. В меньшей степени риск снижался и у тех, потребление кофе которых ограничивалось пятью чашками и меньше.

Согласно данным онкоэпидемиолога, доктора Эрикке Лофтфильда, снижение риска преждевременной смерти наблюдалось для всех любителей кофе, вне зависимости от того, был ли он растворимый или молотый, или без кофеина.

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# кофе , наука

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