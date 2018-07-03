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Российский биатлонный сезон завершится в Тюмени

Спорт, 11:00 03 июля 2018

Фото: СБР

Биатлонный сезон 2018/2019 в России начнется в Чайковском, а завершится в Тюмени, сообщает Союз биатлонистов России.

С 31 июля по 6 августа в чайковском комплексе "Снежинка" пройдут чемпионат и первенство России, которые станут отборочными стартами к чемпионату мира по летнему биатлону-2018.

В августе Барнаул и Ульяновск проведут чемпионат страны среди ветеранов. В сентябре пройдут чемпионат и первенство России по летнему биатлону, которые примут соответственно Тюмень и Ижевск. Также в сентябре в Рязанской области состоится Кубок России среди ветеранов.

Начиная с декабря, этапы Кубка России по биатлону пройдут в Тюмени, Ханты-Мансийске, Увате, Чайковском, Ижевске, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Всего в течение сезона биатлонисты примут участие в восьми этапах Кубка России.

Чемпионат России стартует в декабре и пройдет в Ижевске, Красноярске, Новосибирске и Уфе. Завершится сезон чемпионатом России в Тюмени, который состоится в "Жемчужине Сибири" с 28 марта по 4 апреля 2019 года.

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# биатлон , Жемчужина Сибири

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