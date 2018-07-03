Тюменский фанерный завод обязали восстановить лес

фото rosleshoz.gov.ru фото rosleshoz.gov.ru

Тюменский фанерный завод обязали провести лесовосстановление на площади 1 тыс. 602 га, сообщает прокуратура Тюменской области.

Установлено, что ООО "Тюменский фанерный завод" были переданы в аренду два лесных участка в Нижнетавдинском и Юргинском лесничествах для заготовки древесины. В соответствии с договорами аренды лесного участка арендатор должен ежегодно проводить лесовосстановление на лесосеках предстоящего периода, а также на лесных участках, не покрытых лесом.

Природоохранная прокуратура выяснила, что фанерный завод проводил лесовосстановление, но не в полном объеме. Так, с 2011 года не проведены лесовосстановительные работы на площади 1 тыс. 270 га в Нижнетавдинском лесничестве и на 332 га в Юргинском лесничестве.

Природоохранная прокуратура обратилась в Ленинский районный суд Тюмени с соответствующим иском. 2 июля суд удовлетворил требования природоохранной прокуратуры и обязал ООО "Тюменский фанерный завод" провести лесовосстановительные мероприятия на общей площади 1 тыс. 602 га.

Исполнение судебного решения будет находиться на контроле природоохранной прокуратуры.