В Тобольске снова сняли фильм

Фото "Ноль Плюс" Фото "Ноль Плюс"

Фильм о Тобольске и сборник анимационных этюдов создали учащиеся летней киношколы "Ноль Плюс" в тобольском мультицентре "Моя территория".

20 тобольских школьников прошли обучение у профессионалов киноиндустрии - режиссера и оператора-постановщика, выпускника нью-йоркской академии кино Богдана Янсена и мультипликатора и художника-постановщика на Большой анимационной студии "Пилот" (г. Москва) Елены Кальво.

Как сообщают организаторы, участники анимационного направления киношколы придумали свои истории, которые воплотили в этюдах пластилиновой анимации. Подростки, работающие в направлении игрового кино, сняли свой фильм с рабочим названием "Вся история". По сюжету молодой человек, приехавший в Тобольск из Москвы, хочет сделать поверхностное исследование об истории Романовых, но, благодаря встрече с местными детьми и их рассказам об императорской семье и в целом об истории Тобольска, он обретает подлинный интерес к городу и его жителям, и решает узнать о нем больше, откладывая запланированную поездку домой.

Съемки фильма проходили по всему городу: близ Тобольского кремля, у памятников Ершову, Менделееву, Достоевскому, Ермаку, а также в музее семьи императора Николая II. Ребята выбрали в качестве одного из саундтреков к фильму песню Александра Буйнова, который в День города передал им привет в своем видеообращении и дал разрешение использовать песню в фильме. Вторым саундтреком к фильму станет ремикс произведения композитора Александра Алябьева "Что поешь, краса-девица", сделанный совместно участниками и кураторами киношколы. В создании фильма приняли участие также сотрудники музея Романовых, родители школьников и другие жители Тобольска.

Ежедневная работа по монтажу и постпродашкну фильмов продолжается. Фильмы появятся в Сети к середине июля, сообщают организаторы.

Напомним, летняя киношкола "Ноль Плюс" организована Фондом развития творчества "Жизнь и Дело" и Федерацией современного искусства в рамках благотворительной программы "Формула хороших дел" компании СИБУР и при поддержке Фонда президентских грантов.