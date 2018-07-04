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Среди тобольских пожарных определили лучших по газодымозащите

Общество, 12:05 04 июля 2018

Фото МЧС Тюменской области

Сотрудники 37-й пожарно-спасательной части показали лучшие результаты на профессиональных соревнованиях звеньев газодымозащитной службы. Об этом сообщает МЧС по Тюменской области.

В состязаниях принимали участие подразделения 8-го отряда ФПС, охраняющих Тобольск, а также Тобольский и Ярковский районы. Зрителями стали студенты социально-педагогического факультета Тобольского педагогического института. Им представилась возможность пройти несколько этапов соревнований.

Участники показали теоретические знания и практические навыки. Огнеборцы отрабатывали нормативы, эвакуировали "пострадавших" из задымленного помещения, оказывали им первую помощь, заменяли баллоны и проводили боевое развертывание автоцистерны.

Команду-победителя определяли по наименьшей сумме времени, затраченного на выполнение упражнений, а также штрафного времени, полученного за допущенные ошибки. По результатам соревнований лидером соревнований стала команда 37-й пожарно-спасательной части, второе место заняли газодымозащитники 128-й части, и замкнула тройку призеров звено 129-й пожарно-спасательной части.

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# МЧС , соревнования

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