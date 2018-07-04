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Роскачество проверит ранние и поздние арбузы

Общество, 14:05 04 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Масштабную проверку безопасности и качества арбузов проводит Роскачество, говорится в сообщении организации.

Исследование пройдет в два этапа. Сначала эксперты проверят ранние арбузы, а потом более поздние, которые появятся на прилавках в конце августа.

Специалисты выяснят, есть ли разница между тем, где покупать арбузы, и влияет ли место продажи на их безопасность. Образцы будут закупать в супермаркетах, на рыночных развалах и с машин у дороги.

Арбузы будут проверять по 174 параметрам. В лабораторных условиях эксперты изучат микробиологические показатели, например, присутствует ли в образцах кишечная палочка, плесень и дрожжи, а также проведут исследования на зараженность вредителями, некарантинными грибными болезнями и вирусологическими болезнями.

Профессиональные аттестованные дегустаторы проведут органолептическую оценку продукции на запах и вкус, состояние плодов и степень зрелости. Арбузы также проверят на наличие нитратов и пестицидов.

Специалисты напоминают, как не ошибиться при покупке арбуза. Качественный продукт внешне должен выглядеть свежим, целым, чистым, с окраской и блеском корки, а также не должен содержать лишней влажности. Если на корке большое количество дефектов - побитостей, рубцов и трещин, то такой продукт не является качественным. Мякоть хорошего арбуза должна быть зрелой, но не перезрелой, сочной, без пустот, с окраской и спелыми семенами. Длина стебля арбуза не должна превышать 5 см.

Перед употреблением арбуз необходимо тщательно помыть - кроме грязи на нем могут остаться следы химических веществ которыми обрабатывают поля.

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# арбузы , проверка , Роскачество

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