Выставка "Французские гобелены в России" откроется в музее Словцова

фото Тюменское музейно-просветительское объединение фото Тюменское музейно-просветительское объединение

Выставка "Французские гобелены в России" открывается в Музейном комплексе имени И.Я. Словцова 6 июля, сообщают организаторы.

Впервые в Тюмени экспонируются произведения искусства, представляющие гордость Франции. "Живопись в текстиле" - искусство гобеленов. Изготовление гобеленов – традиция, которая на протяжении веков осуществляла вклад в культурное наследие Франции. Корнями она уходит в средние века. Продолжателем исторической традиции изготовления гобеленов является известная французская компания Жюль Пансю (Jules Pansu). Пятое поколение семьи Pansu (Guillaume Pansu) продолжает историю создания гобеленов.

Компания Жюль Пансю активно сотрудничает с фондами наследия Пикассо и Миро, совсем недавно появилась текстильная коллекция произведений Рене Магритта, остроумного и поэтически-таинственного бельгийского сюрреалиста.

Выставка будет работать до 5 августа.

Стоимость входного билета от 200 до 50 рублей в зависимости от категории.