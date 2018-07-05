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Автопарк аэропорта Рощино пополнился новым спецтранспортом

Общество, 12:15 05 июля 2018

Фото www.tjm.aero

Два новых автомобиля УАЗ профи пополнили автопарк аэропорта Рощино в Тюмени. Машины предназначены для обслуживания воздушных судов, перевозки грузов, оборудования и техники, сообщается на сайте аэропорта.

Всего в настоящее время в обеспечении производственного процесса аэропортового комплекса задействовано более 200 единиц специальной техники как отечественного, так и иностранного производства.

Для поддержания спецтехники в исправном состоянии, проводится ее ежегодное обслуживание. Сертифицированная ремонтная мастерская снабжена необходимыми запчастями и оборудованием, работы ведут квалифицированные специалисты.

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# аэропорт , Рощино

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