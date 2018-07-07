Александр Моор поздравил работников потребительской кооперации Тюменской области с праздником

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото admtyumen.ru Врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото admtyumen.ru

Кооперация прочно вошла в нашу жизнь и помогает развитию экономики, тиражированию технологий и успешного практического опыта.

Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя с Международным днем кооперативов пайщиков, ветеранов и работников потребительской кооперации.

По его словам, в Тюменской области успешно развивается кооперативное движение в сельском хозяйстве. Именно в аграрном секторе региона оно играет огромную роль. Услугами 89 потребительских кооперативов охвачено более 70% сельских территорий. Сельхозкооперация дает возможность владельцам личных и фермерских хозяйств реализовывать произведенную ими продукцию, открывает для них рынки сбыта. Объемы закупаемой кооперативами у земляков продукции ежегодно растут. Только за прошедший год кооперативы заготовили более 50 тыс. тонн молока, свыше двух тысяч тонн мяса, 395 тонн картофеля и овощей, 12 тонн рыбы и 7 тонн дикоросов. Сегодня перед владельцами личных подсобных хозяйств и кооперативами стоит задача повышения эффективности своей работы, прежде всего, качества молока.

"Безусловно, велика роль кооперативного движения и в организации розничной торговли на селе. Вы выполняете важную социальную миссию – обеспечиваете людей, живущих в труднодоступной местности, необходимыми товарами. Желаю всем вам здоровья, благополучия, стабильности и успехов в вашей деятельности!", - заключил Александр Моор.