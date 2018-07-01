Годовалый ребенок выпал из окна многоэтажки на улице Линейной в Тюмени

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Вызов на станцию скорой помощи о том, что из многоэтажного дома на ул. Линейной в Тюмени выпал ребенок, поступил в 10 июля 13 часов 25 минут, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Бригада на месте проводила комплекс реанимационных мероприятий, но, к сожалению, борьба за жизнь мальчика 2017 года рождения не увенчалась успехом", - сообщила пресс-секретарь департамента Александра Малыгина.

Добавим, 29 мая 11-месячный малыш выпал из окна десятого этажа в Тюмени. Малыш остался жив, он получил множественные тяжелые травмы, врачи боролись за его жизнь несколько часов.

"Скорее всего ребенок приземлился на четвереньки, потому что сломаны все конечности - оба предплечья, локтевые суставы, оба бедра, кости лицевого черепа с переломом основания черепа, повреждены внутренние органы. Тяжелая сочетанная травма", - рассказал детский травматолог-ортопед Областной клинической больницы № 2 Александр Буксеев.

Оперировали малыша две бригады врачей, в том числе травматологи и хирурги, бригада черепно-лицевых хирургов, лор.

Через месяц ребенок был выписан домой. Как отметили медики, он находится в отличном состоянии.

Анжела Лебедева