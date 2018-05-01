Младенец остался жив после падения с десятого этажа в Тюмени

11-месячный малыш выпал из окна десятого этажа в Тюмени. Инцидент произошел 29 мая.

Как рассказал детский травматолог-ортопед Областной клинической больницы № 2 Александр Буксеев, малыш остался жив, он получил множественные тяжелые травмы, врачи боролись за его жизнь несколько часов.

"Скорее всего ребенок приземлился на четвереньки, потому что сломаны все конечности - оба предплечья, локтевые суставы, оба бедра, кости лицевого черепа с переломом основания черепа, повреждены внутренние органы. Тяжелая сочетанная травма", - рассказал он.

Оперировали малыша две бригады врачей, в том числе травматологи и хирурги, бригада черепно-лицевых хирургов, лор.

"Говорить о последствиях пока рано, ребенок тяжелый", - добавил Александр Буксеев.

Любовь Голышева