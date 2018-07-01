В Приуральском районе ограничено пребывание людей в лесах

фото rosleshoz.gov.ru фото rosleshoz.gov.ru

В Приуральском районе введен режим ограничения на пребывание граждан в лесах с 13 июля по 2 августа. На территории района установлен IV класс пожарной опасности по условиям погоды, сообщает правительство ЯНАО.

Пожарные обращают внимание граждан и организаций всех форм собственности на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и установленных ограничений.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщать в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по номеру 8 (34922) 5-28-27, а также по номеру прямой линии лесной охраны 8 (800)-100-94-00.

В соответствии с законом округа "Об административных правонарушениях" нарушение ограничений пребывания граждан в лесах наказывается административным штрафом. На граждан от 1 до 2 тыс. рублей; на должностных лиц – от 2 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 100 тыс. рублей.

При изменении условий погоды, связанных с понижением класса пожарной опасности с учетом прогнозных данных, введенный режим ограничения будет отменен досрочно.