  • 13 июля 201813.07.2018пятница
  • USD62,2062
    EUR72,6817
  • В Тюмени 23..25 С 4 м/с ветер северный

В Приуральском районе ограничено пребывание людей в лесах

Происшествия, 11:52 13 июля 2018

фото rosleshoz.gov.ru

В Приуральском районе введен режим ограничения на пребывание граждан в лесах с 13 июля по 2 августа. На территории района установлен IV класс пожарной опасности по условиям погоды, сообщает правительство ЯНАО.

Пожарные обращают внимание граждан и организаций всех форм собственности на необходимость соблюдения правил пожарной безопасности в лесах и установленных ограничений.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщать в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по номеру 8 (34922) 5-28-27, а также по номеру прямой линии лесной охраны 8 (800)-100-94-00.

В соответствии с законом округа "Об административных правонарушениях" нарушение ограничений пребывания граждан в лесах наказывается административным штрафом. На граждан от 1 до 2 тыс. рублей; на должностных лиц – от 2 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц – от 20 до 100 тыс. рублей.

При изменении условий погоды, связанных с понижением класса пожарной опасности с учетом прогнозных данных, введенный режим ограничения будет отменен досрочно.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ограничения , особый противопожарный режим , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:59 13.07.2018Рецидивиста из Вагайского района приговорили к пожизненному лишению свободы
13:37 13.07.2018В серьезном ДТП в Тюмени погиб один человек, четверо пострадали
12:53 13.07.2018Северянин задолжал дочери полмиллиона рублей
12:31 13.07.2018ДТП с участием общественного транспорта находится на контроле у администрации Тюмени