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На трассе Екатеринбург - Тюмень ограничат дорожное движение

Общество, 09:10 16 июля 2018

фото slav.ru

На автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург – Тюмень в Свердловской области введено ограничение дорожного движения с 18 июля по 30 октября в связи с производством ремонтных работ на путепроводе через железную дорогу, сообщает Уралавтодор.

На время работ будет организовано реверсивное движение со светофорным регулированием, а также будет возможен объезд ремонтируемого участка через объездную дорогу вокруг пос. Белоярский.

Уралуправтодор просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и призывает водителей соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. А также учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Телефон круглосуточной дежурно-диспетчерской службы 8-800-200-6306 (звонок бесплатный).

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# дороги , Екатеринбург , ограничение движения , ремонт , Тюмень

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