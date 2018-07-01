Тюменские мамы могут существенно увеличить свой доход, занявшись бизнесом

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 200 женщин, воспитывающих детей дошкольного возраста, обратились в органы службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы в первом полугодии. 619 женщин - трудоустроены, сообщает пресс-служба департамента труда и занятости населения Тюменской области.

16 женщин получили через центры занятости единовременную финансовую помощь для открытия собственного дела. Женщины смогли открыть парикмахерские и салоны красоты, организовали точки розничной торговли, оказывают услуги в сфере дополнительного образования детей и взрослых, производят текстильные изделия.

Так, в Ишиме мама двоих детей, с помощью местного центра службы занятости, открыла дизайн-студию машинной вышивки. Женщина обратилась за финансовой поддержкой в марте 2018 года. Имея многолетний опыт работы в швейном ателье Санкт-Петербурга, она прошла теоретический курс по работе на вышивальном оборудовании, зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и получила финансовую помощь от Центра занятости. На выделенные средства она приобрела недостающее оборудование для студии и расходные материалы. Сегодня заказы мастерице поступают не только от частных лиц, но и от воинских частей, казачьей дружины, кадетских классов, которые заказывают в ее студии шевроны и именные нашивки.