Росздравнадзор: тюменское здравоохранение – одно из лучших в стране

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Две тюменские поликлиники: №5 и №17 успешно прошли проверку оценки качества работы. Ее провела группа специалистов Росздравнадзора, которые несколько дней анализировали все системы деятельности этих учреждений, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Команда экспертов во главе с заместителем гендиректора ФГБУ "Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы" Росздравнадзора Олега Швабского проверила уже около 40 медорганизаций в разных регионах. Оценить амбулаторную помощь впервые было решено именно в Тюмени.

"Мы общались с медицинскими работниками, наблюдали за самим процессом оказания медицинской помощи, и, безусловно, опрашивали пациентов. Отмечу, что, по отзывам, все то, что пациент желает получить в поликлинике, он получает", - рассказал Швабский.

Олег Швабский, как эксперт качества оказания медицинской помощи, отметил активное содействие коллективов учреждений, командную работу, энтузиазм и стремление к развитию. Даже критические отзывы, которые тоже были, указывают на отсутствие системных проблем в поликлиниках, все они касались частных и ситуационных вопросов. "Я очень много езжу по России и знаю, как обстоят дела в медицине, - сказал в заключение Олег Швабский, -безусловно, качество зависит и от политики региона, и тюменское здравоохранение – одно из лучших в стране".