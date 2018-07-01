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Семейная вечеринка в стиле 80-х пройдет в тюменском мультицентре

Общество, 16:32 15 июля 2018

pp.userapi.com

Тюменцев приглашают окунуться в атмосферу 80-х. Семейная вечеринка пройдет в в мультицентре "Моя территория" 20 июля.

Стилизованный вечер пройдет в интерактивно-конкурсном формате. Во время работы тематических площадок участники послушают музыку 80-х годов, поиграют в настольный футбол и гигантский тетрис-лего, попрыгают через "резиночку".

Также тюменцев ждет стильная фотозона, где можно будет сделать памятные фотографии. Помимо программы за приятной беседой участники насладятся ароматными напитками со сладкими лакомствами.

Отметим, что за участие в конкурсах каждый гость может заработать за правильные ответы на вопросы внутреннюю валюту – копейки. На эту валюту можно будет приобрести тематические подарки.

В завершение вечеринки для участников состоится дискотека под музыку 80-х. Начало в 19 часов. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация через сервис TMN-ID.

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