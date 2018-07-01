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Подлинность останков семьи Романовых подтвердили эксперты следственного комитета

Общество, 11:54 16 июля 2018

Фото Следственный комитет Российской Федерации

Накануне 100-летия гибели царской семьи СК РФ подтвердил подлинность их останков.

Для выяснения обстоятельств гибели и захоронения Романовых и разрешения споров об идентификации останков группы лиц, обнаруженных под Екатеринбургом, следствие заново провело комплекс экспертных исследований, сообщает Следственный комитет Российской Федерации.

Комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему Императору Николаю II, а также членам его семьи и лицам из их окружения.

Согласно выводам экспертов, 7 из 11 обнаруженных останков соответствуют семейной группе - мать, отец, четыре дочери и сын. Результаты сопоставления генетических профилей костных останков и образцов живущих в настоящее время родственников семьи Романовых по отцовской и материнской линиям подтверждают, что останки принадлежат именно Николаю II и членам его семьи.

Также из заключения экспертизы биологического родства императора Александра III (эксгумирован в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга) и человека, идентифицированного как Николай II, следует, что они являются родственниками на уровне отец – сын.

После повторных медицинских, антропологических, автороведческой и историко-архивной судебных экспертиз по уголовному делу будет принято итоговое процессуальное решение.

К экспертизам привлечены видные ученые, они изучают и систематизируют около 2 тыс. документальных первоисточников, в том числе обнаруженные в 2017-2018 годах зарубежных архивах и музеях.

Напомним, расстрел последнего российского императора Николая II и его семьи был осуществлен в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года согласно постановлению исполкома Уральского областного Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

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# Николай II , следователи , судмедэкспертиза , царская семья

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