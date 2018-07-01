Житель Самарской области за убийство в Новом Уренгое предстанет перед судом

фото sledcom.ru фото sledcom.ru

51-летний житель Самарской области, обвиняемый в убийстве коллеги и похищении его паспорта, предстанет перед судом в Новом Уренгое, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствием установлено, что около 11 часов 4 мая в номере гостиницы "Северное сияние", обнаружено тело мужчины, 1990 г. р., с признаками насильственной смерти, в виде множественных колото-резанных ранений в области шеи.

В ходе расследования уголовного дела выявлено, что погибший работал вахтовым методом в коммерческой организации в Тазовском районе. Накануне трагедии, утром 3 мая, он с коллегами приехал в пос. Коротчаево, чтобы на поезде отправиться домой. Так как ждать поезда надо было еще не меньше суток, вахтовики сняли гостиничный номер. Погибший заселился в номер с 51-летним обвиняемым, где они распивали спиртные напитки. Днем между мужчинами возник конфликт, закончившийся дракой. Обвиняемый покинул номер, но спустя некоторое время вернулся за вещами. Видя, что его коллега спит, он вооружился ножом и нанес ему множественные удары в область шеи. Затем злоумышленник собрал свои вещи и, прихватив паспорт убитого им мужчины, уехал на вокзал, где дождавшись своего поезда, отправился домой.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий его причастность к совершенному преступлению была установлена, а сам он задержан в поезде сотрудниками полиции. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.