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Тюменский "Рубин" подписал контракт с Валерием Садиковым

Спорт, 12:14 17 июля 2018

ХК "Рубин" подписал контракт с Валерием Садиковым/фото ХК "Рубин" во Вконтакте

Тюменский ХК "Рубин" подписал контракт с находившемся на просмотре защитником Валерием Садиковым, сообщает клуб.

27-летний игрок выступал за "рубиновых" в чемпионате Высшей хоккейной лиги 2015-2016 годов. Являясь воспитанником тюменского хоккея, на уровне ВХЛ Валерий Садиков играл за курганское "Зауралье" в сезоне 2012-2013. Также у него есть опыт выступления за один из венгерских клубов в "MOL-лиге". Прошлый сезон Валерий провел в чемпионате Казахстана, играя за "Кулагер" из Петропавловска.

"Подкупает отношение Садикова к тренировкам, вообще к хоккею. Видно, что парень он ответственный и серьезный, хочет играть за "Рубин", приносить пользу клубу, воспитанником которого является. Валерий очень быстро влился в коллектив, нашел общий язык с ребятами. Видно, что человек он воспитанный и ставит во главу угла интересы команды, - подчеркнул генеральный менеджер "Рубина" Николай Бабенко. - Изначально планировали просматривать Валерия до конца июля, но, исходя из вышесказанного, решили подписать контракт раньше".

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# Валерий Садиков , защитник , Рубин , хоккей

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