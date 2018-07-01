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В детских садах Тюмени стартовала неделя открытых дверей

Общество, 14:26 17 июля 2018

фото www.tyumen-city.ru

Неделя открытых дверей "Здоровое лето в детском саду" проходит в детских садах Тюмени, сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Более 300 мастер-классов дадут педагоги детских садов, где представят свои педагогические находки и идеи о том, как сделать летнюю жизнь малышей познавательной и увлекательной.

"Лето – это прекрасная возможность для развития познавательных способностей детей дошкольного возраста. На открытых мероприятиях педагоги демонстрируют различные виды деятельности с детьми на прогулке: коллективные игры на свежем воздухе, различные формы физических нагрузок, ознакомление с окружающей природой, творческие мастер-классы и выставки", – говорит методист по дошкольному образованию городского информационно-методического центра Антонина Сидорова.

К примеру, в детском саду № 101 дошкольники совместно с родителями сыграют в познавательную игру по аналогии с известным телешоу "Форт Боярд". Юные метеорологи детского сада № 78 научатся создавать метеостанцию своими руками. Экспериментальная деятельность "Чудесные превращения воды" пройдет в детском саду № 1.

Также педагоги проведут для своих коллег мастер-классы по организации квестов, изготовлению дидактических игр, используемых на свежем воздухе, рисованию на воде и на камнях. В детском саду № 95 откроется выставка нетрадиционного инвентаря и оборудования для закаливающих процедур.

В завершение открытой недели опыт взаимодействия с детьми на прогулках представят музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре, педагоги-психологи и учителя-логопеды.

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# детские сады , мастер-классы

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