Невнимательность взрослых становится главной причиной падений детей из окон

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Девять случаев падения детей из окон многоэтажек произошло в Тюмени с начала 2018 года. Пятеро детей получили травмы различной степени тяжести, четверых малышей спасти не удалось.

Такие данные на заседании круглого стола в городской администрации привел заместитель начальника - начальник полиции УМВД России по Тюмени Дмитрий Ершов. Поводом и темой для обсуждений стали участившиеся в городе случаи падения юных тюменцев из окон и балконов многоэтажных домов.

Дмитрий Ершов отметил, что в большинстве случаев были открыты окна, стояла москитная сетка, которая не выдержала нагрузки. В одном случае трехлетний малыш перелез через форточку, в другом упал с балкона.

"Семьи, где произошли трагические случаи, благополучные и в большинстве своем полные. Родители 1992 года и рождения и младше, многие в декретных отпусках. В основном дети находились дома со взрослыми, которые отвлекались или уходили в магазин, оставляя малыша со старшим ребенком. В отношении каждой семьи вместе со следственными органами мы провели проверки, уголовно наказуемых деяний не было", - отметил он.

Представитель полиции подчеркнул, что для профилактики трагических случаев необходима разъяснительная работа в детских садах и школах, учреждениях здравоохранения, общественных организациях.

За повышение ответственности взрослых высказался уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов. Он подчеркнул, что ситуация, которая сложилась в Тюмени, характерна и для ряда других городов страны. Лето – счастливая пора для детей, но при этом дополнительные опасности и дополнительная степень свободы, которые появляются с наступлением тепла, должны мотивировать взрослых быть более организованными и бдительными.

"Поскольку все эти трагические случаи произошли в квартирах, то очень многое зависит от родителей, бабушек, дедушек, родных и тех, кто находится рядом с ребенком. Безопасность детей полностью зависит от ответственного и сознательного исполнения родительского долга и детская конвенция говорит об этом же. Первые и главные защитники детей, отвечающие за их безопасность и развитие, – это родители. На контроле должны быть не только падения из окон, но и безопасность детей вблизи водоемов и дорог", - подчеркнул он.

За повышенную ответственность взрослых в отношении детей высказались и психологи. Они отмечают, что физиологически способность адекватно оценивать риски, строить долговременные планы, рассуждать появляется у детей к 13 годам. Поэтому не стоит ждать от четырехлетнего ребенка аналитических способностей на тему его безопасности, он физически не готов к этому, утверждают специалисты.

"Дети – это наши учителя, они учат нас быть хорошими родителями, учат любви и справедливости. Но совершенно несправедливо, когда эта учеба происходит за счет утраты, слишком высока цена этой учебы. И родители должны понимать, что ребенок - это не маленький взрослый", - высказалась президент Тюменской региональной ассоциации детских развивающих центров Марина Бакулина.

Директор центра "Семья" Елена Перминова добавила, что желание залезть на окно, открыть створку у детей продиктовано их возрастными особенностями. Для ребенка это игра, которую он воспринимает искренне.

"Дети в этом возрасте стремятся подражать взрослым. Если мама открывает окно настежь, чтобы проветрить, ребенок будет делать также. Ребенок крайне зависим от родителей, и эту информацию нужно донести до каждого взрослого", - отметила она.

Участники круглого стола сошлись во мнении, что необходимо усилить профилактическую и разъяснительную работу среди горожан. Подключиться к ней должны все структуры, начиная от учреждений образования и здравоохранения, заканчивая производителями окон и управляющими организациями.

Кроме того, ГУ МЧС России по Тюменской области готовит ролики, которые будут показывать на специальных экранах в рамках работы общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населения.

Любовь Голышева