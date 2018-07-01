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Вооруженные браконьеры попали в засаду на "Земле леопарда"

Происшествия, 15:54 17 июля 2018

фото нацпарка "Земля леопарда"

Двух браконьеров, которые пытались устроить охоту на животных в национальном парке "Земля леопарда" задержали государственные инспекторы, сообщает пресс-служба нацпарка.

Задержание произошло в северной части нацпарка. Ночью на территорию заехали люди на автомобиле Toyota Land Cruiser. Заметив и "пропустив" их, сотрудники отдела охраны "Земли леопарда" покинули засаду и перекрыли дорогу большими бревнами, отрезав нарушителям путь отхода. Впереди злоумышленников уже ждала такая же преграда, поэтому бежать было некуда. Охотники были пойманы в капкан и переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Полиция также получила все материалы по задержанию для дальнейшего разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Охота ночью с мощным фонарем позволяет ослеплять и на время даже обездвиживать ничего не подозревающих животных, делая их беспомощными, – рассказал старший инспектор "Земли леопарда" Андрей Троянов. – Это безжалостный, изощренный и крайне опасный метод охоты. В темное время суток легко запутаться, в кого стреляешь, и жертвой может стать не только копытное, но даже тигр или леопард. Раненый хищник рискует стать конфликтным, выйти в населенный пункт и превратиться в угрозу для людей".

Специалисты отмечают, что хищническое истребление копытных животных людьми – одна из главных причин, по которой дальневосточный леопард стал редчайшей из крупных кошек планеты, оказавшись на грани полного исчезновения.

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# браконьеры , нацпарк "Земля леопарда"

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