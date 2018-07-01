Более пятнадцати тысяч бархатцев украсили Яр-Сале

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Более 15 тыс. бархатцев высадили жители Яр-Сале во время акции "Ночь цветов", сообщает правительство ЯНАО.

В это раз акция стартовала на две недели позже обычного – сказалось позднее наступление лета. Высадка морозостойких однолетних цветов в клумбы и цветочницы села силами самих ямальцев практикуется не первый год.

"Самое важное, что люди пришли сами, сделали все качественно и быстро. Я всех искренне поблагодарил, - отметил глава Яр-Сале Александр Дьячков. – И второй, немаловажный момент – это экономическая выгода. Стоимость высадки одного цветка – 5,5 рублей. А у нас их 15 тысяч. Вот и считайте, какая экономия вышла за час работы".

Каждый волонтер в подарок за работу получает по три саженца, но люди отмечали, что гораздо приятнее быть причастными к общему доброму делу – благоустройству родного дома.

Не менее масштабная работа была проведена в Салемале и Панаевске. Салемальцы высадили 5 тыс. саженцев – бархатцы, петунии и анютины глазки. Еще 1.5 тыс. цветов украсили Панаевск.