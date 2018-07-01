Более трехсот тысяч рублей задолжал тюменец на содержание детей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

340 тыс. рублей задолжал по алиментам житель Тюмени. Только оказавшись в зале суда, мужчина вспомнил о своих обязанностях, сообщает управление службы судебных приставов по Тюменской области.

Как рассказали в управлении, должника направили в центр занятости, огранили в праве выезда за пределы страны, а также были составлены акты ареста его имущества.

Оплатить задолженность мужчину побудила атмосфера судебного заседания. В суде он получил 70 часов обязательных работ.

После суда должник за неделю нашел необходимую сумму и полностью рассчитался с долгом по алиментам. Всю сумму перечислили на расчетный счет бывшей супруги в Омск, где женщина проживает с детьми.