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Более трехсот тысяч рублей задолжал тюменец на содержание детей

Общество, 12:54 18 июля 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

340 тыс. рублей задолжал по алиментам житель Тюмени. Только оказавшись в зале суда, мужчина вспомнил о своих обязанностях, сообщает управление службы судебных приставов по Тюменской области.

Как рассказали в управлении, должника направили в центр занятости, огранили в праве выезда за пределы страны, а также были составлены акты ареста его имущества.

Оплатить задолженность мужчину побудила атмосфера судебного заседания. В суде он получил 70 часов обязательных работ.

После суда должник за неделю нашел необходимую сумму и полностью рассчитался с долгом по алиментам. Всю сумму перечислили на расчетный счет бывшей супруги в Омск, где женщина проживает с детьми.

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# алименты , долги , суд , судебные приставы

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