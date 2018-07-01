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Жительницу Исетского района подозревают в ложном доносе на полицейского

Общество, 12:43 18 июля 2018

Фото СУ СК РФ

В заведомо ложном доносе на сотрудника полиции подозревают жительницу Исетского района. Женщина сообщила о том, что участковый уполномоченный применил к ней насилие, но проверка не подтвердила ее слова. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

Следствие установило, что в начале июня 2018 года 28-летняя жительница деревни Онуфриево Исетского района решила привлечь к уголовной ответственности сотрудника полиции, проводившего административное расследование по факту ненадлежащего исполнения ею родительских прав.

Она сообщила следователю ложные сведения о применении к ней насилия участковым уполномоченным. Была проведена доследственная проверка, показавшая, что сообщенные обвиняемый сведения не соответствуют действительности.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

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# Исетский район , ложный донос , следователи , уголовные дела

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