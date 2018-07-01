Александр Моор обозначил приоритеты на посту губернатора Тюменской области

Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия" Фото пресс-службы ТРО партии "Единая Россия"

Обязательства, которые на выборах губернатора Тюменской области в 2014 году взяли на себя Владимир Якушев и региональное отделение партии "Единая Россия" – выполнены. Об этом заявил врио главы региона, кандидат от регионального отделения партии "Единая Россия" на пост губернатора Александр Моор на партийной конференции в тюменском технопарке 18 июля.

"Тюменская область продолжает лидировать в Российской Федерации по ключевым показателям социально-экономического развития. За последние четыре года решены многие сложные для людей вопросы. Существенно увеличена заработная плата работникам бюджетной сферы. Тюменская область в числе первых в стране выполнила программу 2013-2017 годов по переселению людей из аварийного фонда в пределах установленного контрольного срока. В настоящий момент составлена и реализуется новая программа", - отметил Александр Моор, выступая перед делегатами конференции.

Еще один важный результат, который назвал врио губернатора - это внедрение механизма помощи дольщикам недостроенных жилых домов, в результате чего в свои квартиры вселились более 7 тыс. семей.

"Мы уверенно приближаемся к решению проблемы дефицита школ. Об этом могут сказать очень немногие регионы. В ближайшие годы мы полностью перейдем на обучение детей в одну смену, освободив им время для дополнительного развития", - подчеркнул он.

За выполнением важнейших социальных задач, безусловно, стоит серьезная экономическая база, добавил врио губернатора. За последние 10 лет в Тюменской области появились 50 новых заводов, среди которых и крупные предприятия межрегионального значения, и небольшие производства.

Александр Моор уверен, что главная задача нового губернатора - не останавливаться в развитии, двигаться вперед. Он сформулировал несколько правил, на основе которых считает правильным строить отношения власти с гражданским обществом.

"Первое. Все, что делает власть, должно иметь конечной целью повышение качества жизни людей. Второе. Там, где властью сделано много полезного, особенно важна преемственность. И она должна заключаться в развитии. Я считаю себя членом команды Владимира Якушева и его преемником. Третье правило взаимодействия власти и гражданского общества – качественные коммуникации. Основа эффективности региональной власти – хорошо отлаженная обратная связь с жителями области. Четвертое правило – открытость власти. Мы должны подробно и понятно объяснять людям, что и зачем делаем или собираемся сделать. Люди должны понимать, какой эффект предпринимаемые действия дадут области и ее жителям – сегодня, завтра, через несколько лет. Пятое правило - власть должна оперативно реагировать на текущую ситуацию и расставлять приоритеты в зависимости от нее. Главный индикатор здесь один – потребности жителей территории", - завяил Александр Моор.

Солидную часть своего выступления врио губернатора Тюменской области посвятил взаимодействию и сотрудничеству с северными автономными округами. По его словам, своими успехами в социально-экономическом развитии мы во многом обязаны атмосфере стабильности и доверия, которая сложилась на основе исторического договора между Тюменской областью, Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом. Ключевыми принципами политических и социально-экономических отношений по-прежнему остаются равенство и уважение. Это подтверждает пролонгация трехстороннего договора до 2025 года.

"Подводя итог, все сказанное можно выразить одной фразой: "Быть на стороне людей". Быть ближе к ним, слышать их. Работать для них. Именно с таким настроем, с такой установкой я готов пойти на выборы губернатора Тюменской области", - сообщил Александр Моор.

Напомним, в партийной конференции участвовали 140 делегатов, представляющих более 24 тыс. тюменских единороссов. В тайном голосовании приняли участие 139 делегатов, кандидатуру Александра Моора поддержали 136 человек.

"Решение делегатов имеет большое политическое значение для всех жителей Тюменской области. "Единая Россия" окажет Александру Моору всестороннюю поддержку", -заявил секретарь регионального отделения партии Андрей Артюхов.

Евгений Бабенко