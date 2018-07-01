Жители Салехарда голосуют за территории для благоустройства

Фото администрации Тюмени. Фото администрации Тюмени.

Восемь общественных территорий для благоустройства выбрали путем голосования на портале "Живем на Севере" жители Салехарда, сообщает правительство ЯНАО.

Голосование шло за общественные территории, которые необходимо благоустроить в 2019 году в рамках программы "Комфортная городская среда". 27 общественных территорий принляи в нем участие. Всего за благоустройство территорий отдали голоса более 4 тыс. жителей.

Явными лидерами голосования стали восемь объектов: благоустройство прилегающих территорий городских библиотек, школы искусств и Салехардского центра молодежи, устройство веревочного парка у СОК "Старт", детской площадки в мкр. Солнечный и пешеходной зоны ул. Ленина.

Финальное голосование за выбранные объекты благоустройства пройдет в единый день голосования 9 сентября 2018 года.