  • 19 июля 201819.07.2018четверг
  • USD62,9006
    EUR73,1345
  • В Тюмени 22..24 С 3 м/с ветер северо-восточный

Жители Салехарда голосуют за территории для благоустройства

Общество, 11:54 19 июля 2018

Фото администрации Тюмени.

Восемь общественных территорий для благоустройства выбрали путем голосования на портале "Живем на Севере" жители Салехарда, сообщает правительство ЯНАО.

Голосование шло за общественные территории, которые необходимо благоустроить в 2019 году в рамках программы "Комфортная городская среда". 27 общественных территорий принляи в нем участие. Всего за благоустройство территорий отдали голоса более 4 тыс. жителей.

Явными лидерами голосования стали восемь объектов: благоустройство прилегающих территорий городских библиотек, школы искусств и Салехардского центра молодежи, устройство веревочного парка у СОК "Старт", детской площадки в мкр. Солнечный и пешеходной зоны ул. Ленина.

Финальное голосование за выбранные объекты благоустройства пройдет в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# благоустройство , голосование , портал , Салехард

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:21 19.07.2018Абитуриентов со всей страны выбирает Тюмень
13:10 19.07.2018Участники шоу "Голос. Дети" и "Ты – супер!" выступят на главной сцене города
12:38 19.07.2018Французы разработали гибрид самолета и поезда
12:27 19.07.2018Около трех лет тюменка жила с инородным телом в носу