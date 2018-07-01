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В Тазовском районе перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в изнасиловании односельчанки

Происшествия, 13:54 19 июля 2018

Фото sledcom.ru

30-летний житель Тазовского района, обвиняемый в изнасиловании односельчанки, предстанет перед судом, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

Следствием установлено, что 6 июня 2017 года в пос. Тазовский Тазовского района 30-летний местный житель, в ходе совместного распития спиртных напитков, получив отказ от потерпевшей вступить с ним в половую связь, жестоко избил и изнасиловал 29-летнюю женщину.

В ходе предварительного следствия собрано достаточно доказательств вины мужчины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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# изнасилование , Тазовский район

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