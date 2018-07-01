Тюменские дачники могут бесплатно принимать до 20 телеканалов

Фото tyumen.rtrs.ru Фото tyumen.rtrs.ru

До 20 телеканалов могут бесплатно принимать дачники Тюменской области. С запуском сети цифрового вещания не только жители города, но и дачных поселков получили набор телеканалов высокого качества, сообщает "Российская телевизионная и радиовещательная сеть".

Сеть цифрового эфирного вещания позволяет дачникам принимать многоканальное телевидение без абонентской платы и с минимальными расходами на приемное оборудование.

Подключение оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – дело нескольких минут. Владельцам новых телевизоров с поддержкой стандарта DVB-T2 нужна лишь антенна дециметрового диапазона. Антенна подключается к телевизору с помощью кабеля, устанавливается на крыше и направляется в сторону ближайшей телебашни.

Телевизору старой модели кроме антенны понадобится цифровая приставка с поддержкой стандарта DVB-T2.

10 телеканалов первого мультиплекса можно уверенно принимать как в крупных городах, так и в небольших населенных пунктах. При этом зрителям доступны региональные программы ГТРК "Регион-Тюмень" на телеканалах "Россия 1" и "Россия 24", а также радиостанция "Радио России".

Помимо ежедневных выпусков "Вести. Регион-Тюмень" зрители могут смотреть местные тематические программы. Например, передача "Дачные сюжеты" как раз адресована дачникам, садоводам и огородникам, любителям цветов, владельцам загородных домов.

10 телеканалов второго мультиплекса до конца 2018 года можно смотреть только в крупных городах и их окрестностях – в Тюмени, Тобольске и Ишиме и близлежащих населенных пунктах. Но уже к концу года второй мультиплекс придет во все дома жителей области.

Практически полное покрытие страны телесигналом стало возможно благодаря федеральной целевой программе "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы".