  • 21 июля 201821.07.2018суббота
  • USD63,4888
    EUR73,9327
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер северный

Тюменцы представят свои проекты на Всероссийском молодежном форуме "Таврида"

Общество, 09:16 21 июля 2018

Форум "Таврида". Фото с сайта www.istu.edu

Вторая смена "Стрит-арт" федерального образовательного форума "Таврида" пройдет в Крыму с 24 по 30 июля. В Симферополе соберутся архитекторы, урбанисты, уличные художники, скульпторы и дизайнеры.

Тюменскую область на Всероссийском молодежном форуме "Таврида" будут представлять пять человек: Александр Сивухин, Рената Биктимирова, Александра Гуляева, Екатерина Мякишева, Маргарита Гришина.

Тюменцы посетят образовательные и дискуссионные площадки, лекционные и практические сессии от гостей и экспертов, где будут развивать свои надпрофессионалные компетенции. Также участников ждут спортивные занятия и культурные события.

Отметим, что на форуме пройдет "конвейер проектов", где молодые профессионалы могут получить финансовую поддержку от 100 тысяч до 1 млн рублей на реализацию проекта. На второй смене в грантовом конкурсе от Тюменского региона поучаствует Рената Биктимирова. Она отметила, что реализация проекта благоприятно повлияет на развитие профессионалов в сфере архитектуры.

Напомним, 1 смена проходила с 16 по 22 июля. Наш регион на ней также представили пять человек: Лилия Вагина, Николай Мельников, Крестина Петрова, Галина Тимошенко, Лилия Чушева.

В этом году "Таврида" объединит около 3 тыс. молодых людей из 85 регионов России, пишет "Комсомольская правда -Тюмень".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Таврида

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:51 21.07.2018Продолжается прием заявок на участие в проекте "Каникулы РДШ"
13:14 21.07.2018Названы лучшие злодеи в истории кино
12:21 21.07.2018Абатские медики стали призерами конкурса к юбилею района
11:10 21.07.2018Пациенты из других регионов едут лечиться на юг Тюменской области