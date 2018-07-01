Жители Югры получат услуги гемодиализа на льготных условиях

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Система оказания помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, оптимизирована в Югре, сообщает правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

Изменения в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи до 2020 года были внесены на очередном заседании правительства автономного округа, которое прошло под председательством губернатора Натальи Комаровой.

"Граждане, получающие услуги гемодиализа в больницах, находящихся вне населенных пунктов их постоянного проживания, имеют право на получение компенсации в размере 90 процентов стоимости проезда общественным транспортом от места жительства к месту проведения гемодиализа и обратно. Пациентам, проживающим в поселениях, не обеспеченных круглогодичным транспортным сообщением, предлагается получение гемодиализа в пансионате Окружной больницы Ханты-Мансийска на льготных условиях", - отметила Наталья Комарова.

Директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский добавил, что на сегодняшний день центры по оказанию помощи пациентам, страдающим хронической почечной недостаточностью, действуют в восьми населенных пунктах региона. С 1 января 2019 года еще один такой центр будет открыт в Мегионе.