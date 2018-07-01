Уроки здоровья проводят тюменские медики для детей в пришкольных лагерях

фото департамент здравоохранения администрации Тюмени фото департамент здравоохранения администрации Тюмени

355 детей в возрасте 6 – 12 лет, отдыхающие в пришкольных лагерях на базе школ № 65 и 92, приняли участие в уроках здоровья, сообщает департамент здравоохранения Тюмени.

Специалисты Городской поликлиники № 17 проводили конкурсы и викторины. В пришкольных лагерях на базе средних общеобразовательных школ № 92 и № 65 состоялись викторины, посвященные профилактике острой кишечной инфекции.

Дети отвечали на вопросы о том, что это за заболевание, как им можно заразиться, как оно проявляется и как предупредить болезнь. Также проводилась викторина на тему закаливания, где дети под руководством врача рассказывали о том, что такое иммунитет, о видах закаливания, вспоминали стихотворения, посвященные этой теме.

Как отмечает заведующая отделением организации оказания медицинской помощи детям в общеобразовательных учреждениях Городской поликлиники № 17 Мария Коровина, формат тематических викторин, конкурсов интересен детям: "Это заставляет их вспоминать то, что они знают по заданной теме, активно участвовать в процессе получения информации, чтобы победить в состязании".

В одном из корпусов поликлиники на ул. Монтажников, 41/1 прошел мастер-класс "Летний травматизм у детей и оказание доврачебной помощи" для родителей, где взрослым рассказывали о том, как сделать лето безопасным для детей.